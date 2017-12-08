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SEID公司通过企业社会责任计划“夏普课程”

为东爪勿里达职业中学男女学生提供培训

【本报勿里达讯】夏普印尼电子公司（SEID）通过企业社会责任计划“夏普课程”从本周三起向东爪勿省勿里达市职业中学（SMKN 1）学生们提供培训，让他们成为能干的技术人员。

夏普印尼电子公司展开了该为期两周的计划，目的是支持政府提高符合目前工业界所需要的印尼人力资源竞争力。

夏普印尼电子公司客户满意度总经理罗纳德稲胡威（Ronald R Huwae）称随着国内劳工市场竞争越来越激烈了，生产年龄人口质量提高是至关重要的。

日前，罗纳德在雅加达新闻发布会上表示：“职业中学属于中等教育的范畴，毕业生通常直接投入职场。为提高学生们符合工业界需求的知识和技能，夏普公司请来夏普印尼电子公司总部和子公司的专业员工向职业中学学生们介绍职场的概貌。”

在两个月期间，这些来自夏普印尼电子公司总部、谏义里和泗水子公司的专业员工向勿里达职业中学学生们分享知识，向他们介绍工作世界的大致状况。

他说道：“作为业者，我们有义务培养出勤快能干的劳工。我们希望人力资源能力增长能够提高国内生产力。”

不仅为学生们提供维修和保养电子产品的基本知识和一名技术人员的基本行为，夏普公司也提供有关领导和管理方面的材料。

罗纳德补充说：“此计划不仅培养出直接投入职场的高中生，但也培养出维修服务领域的企业家。”

夏普公司也向勿省里达职业中学捐赠32寸液晶电视机和扬声器箱等。

夏普公司从2012年起推出“夏普课程”计划，至今已成功让爪哇和巴厘岛4座城市数百名职业高中学生结束在校学，其中39名成绩最佳的学生已加入遍布在全国的夏普服务团队。

夏普公司将给予成绩最佳的学生实习和成为夏普技术团队成员的机会，把他们安排到遍布在全国400个售后服务中心。

勿里达职业中学校长苏基亚迪（Sugiyadi）说道：“我们对夏普公司推出的企业社会责任计划‘夏普课程’感到十分高兴，希望本校的学生能够好好的吸收这家公司提供的知识，以致能够提高他们的技能和在职场中竞争。”（cx）