Friday, July 27th, 2018 | Posted by

SBY自称不是佐科威的部属
劝总统府幕僚Ngabalin必须谨言慎语

总统府幕僚 Ali Mochtar Ngabalin

总统府幕僚 Ali Mochtar Ngabalin

【点滴新闻网雅加达726日讯】民主党中央理事会（DPP PD）总主席苏西洛（SBY）向媒体透露，他无法与佐科威构建联盟关系，主要原因是斗争民主党（PDIP）和美佳娃蒂因素。

对此，向来直言不讳的总统府幕僚 Ali Mochtar Ngabalin也向媒体作出回应，使我国第六任总统苏西洛很不满，并劝 Ali Mochtar Ngabalin 必须谨言慎语。据苏西洛认为民主党有自由的选择与其他政党建立联盟，因为民主党迄今还不是支持政府的联盟政党，因此不需要向佐科威汇报或获得允许参选2019年总统大选。

我知道苏西洛不是佐科威的部属，但他曾多次见过佐科威总统，应该已达成某程度的共识，虽然具体内容外界不得而知，但现在民主党有开始与其他政党纵横捭阖。” Ngabalin周四（726日）在雅京对记者如是说道。

根据这位从业党政治家Ngabalin阐述，苏西洛曾担任 2届我国总统，理应具有政治家的风范。

然而，Ngabalin的言论却是苏西洛感到不愉快，因此作出严厉的反击。

针对苏西洛的反击，Ngabalin反而很轻松地说，“我能理解他的心情，但是不要以威胁方式表达，我们都很尊重苏西洛，前往不要生气。请向苏西洛致以亲切的问候。Ngabalin如是说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221066

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