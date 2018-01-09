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Ridwan Kamil-Uu 将于本月14日

宣布参选西爪哇正副省长候选人

【万隆安达拉网】已有四个政党联合推举的利德宛卡米尔（Ridwan Kamil）和Uu Ruzhanul Ulum将于本月14日在万隆市宣布参选2018-2023年西爪哇省长和副省长候选人。

“我们计划，在四个政党联合举行一场大会时，当日宣布利德宛卡米尔和Uu Ruzhanul Ulum为2018-2023年西爪哇省长和副省长候选人，并向西爪哇人民介绍我们推举的西爪哇省长和副省长候选人。”胜选团主席Saan Mustopa在万隆市这样表示。

依计划，我们宣布参选利德宛卡米尔和Uu Ruzhanul Ulum在万隆会议中心或Sasana Budaya Ganesha大会。

“我们还在考虑此事的地点，不过我们已有两个地点可以用来宣布他们参选为西爪哇省长和副省长候选人，即万隆会议中心或Sasana Budaya Ganesha大会。擲aan Mustopa说道。

被问到有关什么时候报名西爪哇省长和副省长候选人时，利德宛卡米尔与Uu Ruzhanul Ulum表示于今日到达西爪哇普委会报名。

此外，利德宛卡米尔与Uu Ruzhanul Ulum到达西爪哇普委会之前，他们计划在Ahmad Yani路Sidolig体育场进行祈祷。

“我们将准备利德宛卡米尔与Uu Ruzhanul Ulum参选西爪哇省长和副省长候选人的条件，我们计划于早上7时集合而进行祈祷，并行走前往西爪哇普委会报名。这是为好的念头做这件事。擲aan Mustopa说。

据报道，建设团结党（PPP）、民族复兴党（PKB）、国民民主党 （Nasdem）和人民良心党（HANURA）正式支持利德宛卡米尔与Uu Ruzhanul Ulum搭档。

此外，Uu Ruzhanul Ulum承认对次参选没有特别准备。

“我真的没有特别准备，不过我已准备就绪到西爪哇普委会报名。擴u Ruzhanul Ulum如此说道。

利德宛卡米尔承认Uu Ruzhanul Ulum已准备应对2018年西爪哇省长和副省长候选人的来临。