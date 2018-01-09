Tuesday, January 9th, 2018 | Posted by

Ridwan Kamil-Uu 将于本月14日
宣布参选西爪哇正副省长候选人

Ridwan Kamil(右)和Uu Ruzhanul Ulum

Ridwan Kamil(右)和Uu Ruzhanul Ulum

 

【万隆安达拉网】已有四个政党联合推举的利德宛卡米尔（Ridwan Kamil）和Uu Ruzhanul Ulum将于本月14日在万隆市宣布参选2018-2023年西爪哇省长和副省长候选人。

我们计划，在四个政党联合举行一场大会时，当日宣布利德宛卡米尔和Uu Ruzhanul Ulum2018-2023年西爪哇省长和副省长候选人，并向西爪哇人民介绍我们推举的西爪哇省长和副省长候选人。”胜选团主席Saan Mustopa在万隆市这样表示。

依计划，我们宣布参选利德宛卡米尔和Uu Ruzhanul Ulum在万隆会议中心或Sasana Budaya Ganesha大会。

我们还在考虑此事的地点，不过我们已有两个地点可以用来宣布他们参选为西爪哇省长和副省长候选人，即万隆会议中心或Sasana Budaya Ganesha大会。擲aan Mustopa说道。

被问到有关什么时候报名西爪哇省长和副省长候选人时，利德宛卡米尔与Uu Ruzhanul Ulum表示于今日到达西爪哇普委会报名。

此外，利德宛卡米尔与Uu Ruzhanul Ulum到达西爪哇普委会之前，他们计划在Ahmad YaniSidolig体育场进行祈祷。

我们将准备利德宛卡米尔与Uu Ruzhanul Ulum参选西爪哇省长和副省长候选人的条件，我们计划于早上7时集合而进行祈祷，并行走前往西爪哇普委会报名。这是为好的念头做这件事。擲aan Mustopa说。

据报道，建设团结党（PPP）、民族复兴党（PKB）、国民民主党 （Nasdem）和人民良心党（HANURA）正式支持利德宛卡米尔与Uu Ruzhanul Ulum搭档。

此外，Uu Ruzhanul Ulum承认对次参选没有特别准备。

我真的没有特别准备，不过我已准备就绪到西爪哇普委会报名。擴u Ruzhanul Ulum如此说道。

利德宛卡米尔承认Uu Ruzhanul Ulum已准备应对2018年西爪哇省长和副省长候选人的来临。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202885

Posted by on Jan 9 2018. Filed under 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added