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PPP罗米阵营正式支持雅京地方首长候选人钟万学-查罗特

【雅加达Tribunnews新闻网28日讯】在2017年雅京特区地方首长选举，支持阿古斯·尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono）与茜菲雅娜（Sylviana Murni）搭档的建设团结党（PPP）表示将在第二轮投票中，支持第二号雅京特区省长副省长候选人钟万学和查罗特（Basuki Tjahaja Purnama和Djarot Saiful Hidayat）。

“支持钟万学和查罗特的决定由建设团结党雅京地方理事会(DPW) 作出的决定。”周一（27/3），建设团结党中央理事会副主席蕾妮（Reni Marlinawati）如是说。

蕾妮坦诚做出支持钟万学和查罗特是一件非常艰难的政治选择。

虽然如此，蕾妮表示将遵从建设团结党地方理事会的任何政治决定。

“虽然这是很不容易的决定，但是我认为每位建设团结党党干都能了解和接受的政治决定。” 蕾妮说道。

为了表示对雅京地方理事会支持钟万学和查罗特的决定，建设团结党罗马胡穆兹/ 罗米(Romahurmuziy/ Romi)阵营也表示将全力以赴支持钟万学和查罗特赢得2017年雅京特区选举省长副省长宝座。

之前，建设团结党法利兹（Djan Faridz）阵营已宣布支持钟万学和查罗特，甚至把坚持反对钟万学的雅京地方议会副议长卢龙(Lulung Lunggana)

开除党籍。

“身为党干，我们的任务是捍卫建设团结党地方理事会的政治决定，但是我们或不准备举行支持钟万学和查罗特的正式发表会。” 蕾妮这样表示之前，的确有计划在上周（26日）举行政治支持钟万学和查罗特发布会，但是该计划临时取消。蕾妮补充说。