Wednesday, December 20th, 2017 | Posted by

PPATK呼吁地方政府和社会民众
检举2018年地方首长选举金钱政治

图为佐科威总统接受记者的访问。

图为佐科威总统接受记者的访问。

 

【雅加达安塔拉新闻网1219日讯】金融交易报告和分析中心（PPATK）呼吁地方政府和社区检举2018年地方首长选举金钱政治。

根据PPATK2018年同时举行的地方首长选举之前进行的一项研究，银行，特别是脆弱的本地银行，可能被区域地方首长选举候选人加以利用，为所有形式的竞选活动提供资金，并为地方首长铺平道路。” PPATK主任基古斯（Kiagus Ahmad Badaruddin）周二（1219日）在雅京PPATK大厦举行新闻发布会时如是说道。

基古斯说，选举之前经常出现的模式是向社会进行较大数额的信贷发放，而受益的是地方首长选举候选人。

PATK呼吁并警告银行，尤其是区域银行不要进行不符合适用规定的银行业务。PPATK还呼吁人民在2018年地方首长选举时更加聪明，通过选举预期的方式避免运用金钱政治。”基古斯如是说。

此外，基古斯还呼吁将在2018年地方首长选举的所有候选人必须诚实和赢得民心。

2018年地方首长选举定于20186月实施，其次是171个地区，包括17个省和154个县市，连同立法选举和2019年总统和副总统选举的准备阶段。

2018年地方首长选举中的选民人数达到1亿5800万，相当于2019年总统选举总人数的80％达到1亿9700万选民。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=201496

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