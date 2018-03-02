Friday, March 2nd, 2018 | Posted by

Populi Center 2019年普选民调资料显示
PDIP从业党和大印尼行动党领先其他政党

【雅加达Detik网】根据Populi Center民调机构对2019年普选政党支持度，所进行的的一项民调资料显示，斗争民主党（PDIP）将在2019年普选中领先其他政党，其次是从业党（Golkar）和大印尼行动党（Gerindra）。

据报道，民调机构于27日至16日在全国34个省区以访问方式进行，有1200受访者被采访，以随机抽样（multistage random sampling）的方法进行采访。男生和女生的比率是50:50，该采访在120个区进行，在两个邻组长选拔10位人进行采访，不过被采访的人数根据中央统计局的报告。

根据Populi Center对政党进行民调测试报告中，斗争民主党获得28.6%的支持度，从业党获得10.7%，大印尼行动党10.2%，不过大印尼行动党的支持度与去年12.2%同比，稍微下降。排第五大的政党是属于民族复兴党（PKB）和建设团结党（PPP），民族复兴党获得7.9%而建设团结党4.3%

Populi Center研究员Hartanto Rosojati阐述，自从20151月起来，受访者对政党的测试不稳定，但是斗争民主党的支持度基本上都呈现上升的趋势。

以下是政党的胜选率报告

.斗争民主党28.6%

.从业党10.7%

.大印尼行动党10.2%

.民族复兴党7.9%

.建设团结党4.3%

.国民民主党4.1%

.印尼团结党3.9%

.民主党3.1%

.公正福利党2.8%

.国民使命党

十一.人民良心党0.5%

十二.印尼团结党0.3%

十三.星月党0.3%

十四.工作党0.1%

十五.不知道或不愿意回答21.8%

 

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