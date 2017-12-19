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PolMark 调查机构显示

佐科威胜选率为50,2%和帕拉波沃22%。

【雅加达点滴新闻网12月18日讯】印度尼西亚PolMark调查机构显示，2019年总统选举前发布了总统选举中几位可能角逐总统宝座的候选人。调查结果显示，现任总统佐科威总统的胜选率（elektabilitas）名列前茅，其次是大印尼行动党总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）。

11月13日至25日的调查宣布，全国各省和260个村庄随机抽取2600名受访者。 误差幅度为+/- 1.9％，可信度为95％。

根据调查结果，佐科威以50.2％的支持度，仍然领先帕拉波沃获的22％。

“佐科威与帕拉波沃仍然被视为最有可能角逐2019年总统选举的热门候选人之一，但是他们俩的支持度仍处于50.2％对22％的距离。”PolMark首席执行官Eep Saefullah周一（12月18日）在雅京南区苏迪曼中心区商业地带（SCBD） Batik Kuring餐厅讨论“佐科威和我们的前途”时如是说道。

在一个封闭问答的民调结果显示， 有41％的受访者选择了佐科威，而帕拉波沃只有15.9％为下一任总统。

PolMark还计算了2019年总统选举中被调查者对佐科威投票的稳固性，当被问及被调查者对总统候选人的选择是否可能改变或不太可能改变时，只有49.5％的受访者表示坚定不移投给他们心目中最好的候选人。

“尽管佐科威的胜选率达到了50.2％，但是稳定的投票率只有30.5％，即使佐科威稳定的选民数量仍然非常有限，但是虽然帕拉波沃获得22%的得票率，但是他的稳定选民仅为9.9％。” Eep说：

“从以上的民调数据说明，佐科威尚不可称得上胜券在握，不处于安全区，任何可能变数还会出现，包括其他候选人的出现，挑战佐科威。” Eep补充说。

与此同时，有一半的受访者选择佐科威是因为佐科威具有亲和力，贴近人民和关心人民的未来。 在帕拉波沃选民中，只有22％的人提到了同样的原因。

然后帕拉波沃的一半选民选择了帕拉波沃，因为他们被判断有坚定和严格果断军人背景。 佐科威的50.2％的选民中有13.7％提到佐科威具有同样的条件。

“这一数据证实了佐科威与2014年总统大选中的帕拉波沃有相类似的特征，这一数据立即证实了佐科威将会得到一个非常认真和具有挑战性的对手，如果有替代性的候选人可以有两个人物，同时，我们还要坚定和权威地进行评估。” ， Eep说。

进入2019年总统选举的投票名称仍然和以前一样。他们是前任我国第六任总统苏西洛的儿子阿古斯（ Agus Harimurti Yudhoyono）、国军总司令卡铎 努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军将军，现任省长阿尼斯 巴斯威丹（Anies Baswedan）和副省长善迪雅戈 乌诺（Sandiaga Uno)。