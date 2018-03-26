Monday, March 26th, 2018 | Posted by

Polcomm 民调显示：2019年总统选举胜选率
佐科威遥遥领先帕拉波沃

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图为Polcomm 民调机构发布2019年总统选举。

 

【雅加达Detik网】Political CommunicationPolcomm）调查机构 发布2019年总统选举的调查结果显示，佐科威总统（Joko Widodo）依然遥遥领先帕拉波沃（Prabowo Subianto），佐科威获得49.08%和帕拉波沃获得29.67%

我们向受访者提问有关竞选2019年总统候选人佐科威或帕拉波沃，佐科威获得获得49.08%和帕拉波沃获得29.67%。擯olitical Communication调查机构主席Heri Budianto在雅京中区如是说道。

排第三和第四有前任国军总司令卡铎陆军上将（Gatot Nurmantyo）和Zainul Majdi，卡铎陆军上将获得3.50%Zainul Majdi1.75%。此外，雅京省长阿尼斯巴斯威丹（Anies Baswedan）获得1.58%、阿古斯（Agus Yudhoyono）获得0.75%、人协议长祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan）获得0.75%、星月党（PBB）总主席尤斯利尔（Yusril Ihza Mahendra）获得0.67%、民主复兴党（PKB）总主席Muhaimin Iskandar获得0.58%、前任公正福利党（PKS）总主席Anies Matta获得0.42%和公正福利党中央理事会主席Sohibul Iman 获得0.17%

不过佐科威和帕拉波沃遥遥领先其他总统候选人。擧eri Budianto如是说。

Heri Budianto还说，其实此总统选举调查结果显示，佐科威总统领先帕拉波沃，尤其是进行真正的总统选举候选人。

受访者直接投票给佐科威和帕拉波沃是获得51.83%31.42%。”Heri Budianto这样表示。

此总统选举调查于318日至21日进行，有1200受访者和34地区被采访，并以多步骤随机抽样的方式为进行2019年总统候选人调查。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210257

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