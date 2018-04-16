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PKS 愿附加条件支持帕拉波沃为2019年总统候选人

【雅加达罗盘报新闻网讯】天下没有免费的午餐,政治亦如此。公正福利党中央理事会（DPP PKS）总主席 索希布伊曼（Sohibul Iman）说，他非常欢迎与大印尼行动党（Gerindra）推举该党总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）为2019年总统选举候选人。

公正福利党也很乐意和大印尼行动党合作共同推举一组正副总统人选。但条件是帕拉波沃必须愿意指定公正福利党9名干部中的一名为副总统候选人。索希布周四（4月12日）如是表示。

索希布说，9名公正福利党干部分别是西爪哇省现任省长阿赫莫德赫里亚丸（Ahmad Heryawan）、PKS辅导委员会副主席西达悦（Hidayat Nur Wahid）、原PKS总主席阿尼斯（Anis Matta）、西苏门答腊省省长Irwan Prayitno。 然后，PKS总主席索希布伊曼、PKS辅导委员会主席 Salim Segaf Al扟ufrie、原PKS主席 Tifatul Sembiring、PKS中央理事会主席 Al Muzammil Yusuf及PKS另一名中央理事会主席Mardani Ali Sera。大印尼行动党可以其中选择一位为帕拉波沃搭档。

与此同时，大印尼行动党中央理事会席艾哈迈德（Ahmad Riza Patria）说，大印尼行动党无法马上确定PKS的要求，因为大印尼行动党还需要与其他可能加入联盟帕拉波沃的政党磋商副总统人选。艾哈迈德如斯表示。

“我们和理解和尊重PKS的要求，但我们必须尊重其他政党的见解。” 艾哈迈德如是说道。