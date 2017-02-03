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PKS 和 PKB两位国会议员 被肃贪会列为受贿嫌犯

【雅加达Detiknews新闻网3日讯】被指涉嫌公共工程与住房部门（PUPR）受贿案，

公正福利党政治家（PKS）Yudi Widiana 和民族复兴党（PKB）政治家Musa Zainuddin

已被我国肃贪会定为受贿嫌犯。

“他们已被肃贪会列为受贿嫌犯 。”周五（3/2），肃贪会（KPK）副主席巴沙丽娅·班查伊丹（Basaria

Pandjaitan）对媒体如斯说道。

目前，Yudi Widiana

和Musa Zainuddin

是现任我国国会（DPR）议员，他们被肃贪会列为受贿嫌犯与之前已被肃贪会列为受贿嫌犯的国会成员有关。

“他们1月24日被肃贪会列为受贿嫌犯。” 肃贪会副主席巴沙丽娅这样表示。

但是肃贪会尚未揭露他们被肃贪会列为受贿嫌犯的详细原因。

之前，2016年1月，在肃贪会就地缉犯（OTT）行动中Damayanti Wisnu Putranti 被捕并被肃贪会定为受贿嫌犯的地方选举国会第5委员会。肃贪会也逮捕两位Damayanti Wisnu的朋友Julia Prasetyarini

和Dessy A Edwin。Abdul Khoir携带现金送给上述两位Damayanti Wisnu的朋友，目前Abdul Khoir也被逮捕。

这个案件发展到肃贪会再起诉数位嫌疑犯Budi Supriyanto、Amran H Mustary、Andi Taufan Tiro和So Kok Seng。其实肃贪会经常听到Yudi和Musa干涉受贿嫌犯案件。当时Aseng承认携带现金250亿盾给Yudi，并该现金由勿加西地方议会议长Kurniawan给他，但是Yudi一直驳斥有勿加西地方议会议长给他现金。

肃贪会经常听到另外嫌犯Musa的名字，其中是在庭审过程Amran H Mustary起诉的听证。还有另一位Khoir起诉的听证又听到Musa的名字。