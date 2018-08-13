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PKS有意拉拢Aher争夺雅京特区副省长职位

【点滴新闻网雅加达8月12日讯】公正福利党（PKS）中央理事会要求西爪哇省长赫里亚宛（Ahmad Heryawan / Aher）取消参选2019年国会议员，因为PKS有意推荐赫里亚宛为雅京特区副省长职位，代替已获得提名为2019-2024年副总统候选人的善蒂雅戈乌诺（Sandiago Uno）。

“公正福利党中央理事会将推荐赫里亚宛争夺雅京特区副省长职位。” 西爪哇公正福利党区委会（PKS DPW）秘书Abdul Hadi Wijaya周日（8月12日）对记者如是说道。

雅京特区副省长的空缺职位了。大印尼行动党（ Gerindra）副总主席法德利 佐恩（Fadli Zon）表示，他同意雅京特区副省长善蒂雅戈乌诺（Sandiaga Uno）的空缺职位由公正福利党派人接任。然而，有意竞选雅京特区副省长的大印尼行动党，亦是雅京特区地方副议长 M Taufik呼吁PKS还是耐心等待Gerindra与PKS之间的磋商，毕竟雅京副省长职位理应由大印尼行动党所属。

“当然，因为支持者来自大印尼行动党和公正福利党，也许后来副省长候选人将根据PKS的协议取代乌诺。” 大印尼行动党副总主席法德利 佐恩周五（8月10日）在雅京南区帕拉波沃住邸如是说道。