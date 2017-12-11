Monday, December 11th, 2017 | Posted by

PKS支持者
在雅京美国驻印尼大使馆前举行抗议活动

周日（12月10日），数百名公正福利党（PKS）支持者到位于雅加达民族纪念碑广场（Monas）美国驻印尼大使馆前举行示威抗议活动。

周日（12月10日），数百名公正福利党（PKS）支持者到位于雅加达民族纪念碑广场（Monas）美国驻印尼大使馆前举行示威抗议活动。

 

【雅加达点滴新闻网1210日讯】周日（1210日），数百名来自公正福利党（PKS）支持者到位于雅加达民族纪念碑广场（Monas）美国驻印尼大使馆前举行示威抗议活动。示威群众 这一行动是对美国总统 唐纳德特朗普发表耶路撒冷是以色列首都的声明而感到不满。

从收集到的信息来看，周日（1210日）上午8时许示威群众在美国大使馆前聚集。据 现场监测，示威群众一律穿着白色的衣服，戴着印尼和巴勒斯坦旗帜的围巾。示威群众还携带巴勒斯坦国旗和公正福利党的和海报上写着 自由耶路撒冷（Free Yerusalem）的旗帜。

民族纪念碑广场印尼餐厅和花园协会（IRTI Monas）入口处的交通水泄不通，因为从马雕像到甘密尔车站的路被关闭了。

公正福利党秘书长穆斯达法（Mustafa Kamal）和公正福利党中央理事会总主席索希布尔（Mohamad Sohibul Iman）也在广场出席。他们 一个接一个的开始在台上演讲。

我们在这里表明了我们不同意，我们坚决反对，我们也相信世界上大多数人都反对唐纳德特朗普的声明。” 索希布尔在上台前如是说道。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=200517

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