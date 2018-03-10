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PKS宣布2019年总统选举支持帕拉波沃

【雅加达Detik网】大印尼行动党（Gerindra）副总主席法德利佐恩（Fadli Zon）确定近期内将帕拉波沃苏比安多（Prabowo燬ubianto)为2019年总统选举候选人。公正福利党（PKS）也很快做出反应，表示将支持帕拉波沃竞选2019年总统选举。

“我认为，大印尼行动党将推举帕拉波沃为2019年总统选举候选人是正确的决策，因此我们将大力支持。”公正福利党中央理事会主席马尔达尼阿里（Mardani Ali Sera）这样表示。

马尔达尼阿里表示，大印尼行动党值得推举帕拉波沃，因为大印尼行动党在国会的席位比公正福利党多。

“目前大印尼行动党在国会（DPR）占有73个席位（11.81%），公正福利党有40个席位（6.79%），理应足够符合推举正副总统规定的门槛（Presidential Threshold）。因此，推挤帕拉波沃为2019 年总统选举候选人是正确的策略。。”马尔达尼阿里说。

“对2019年正副总统选举，基本上我们两党将基于相互尊敬和协商的方式决定正副总统的人选，并由Gerindra做最后的决定。”马尔达尼阿里如此说道。

虽然如此，我们可以自己推举的总统和副总统选举候选人，其实我们也不排除与政党建立联盟关系，包括与国民使命党（PAN）均保持良好的沟通渠道。

“我们推举的正副总统候选人尽可能从党内干部，但是该事由大印尼行动党作出决定。”马尔达尼阿里说。

公正福利几乎确定不会加入佐科威联盟，若我们也跟著加入佐科威联盟，那么2019年总统选举就怕只会出现单一人选的可能性。