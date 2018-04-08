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PKS力推卡铎为2019年总统候选人

种种迹象显示帕拉波沃可能弃选

【雅加达Merdeka新闻网4月7日讯】在大印尼行动党基层群众一股士气高昂和斗志旺盛，希望再次推举该党中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多为2019年总统候选人之际，帕拉波沃却迟迟不回应基层支持者的期待，反而呈现犹豫不决的印象，让支持者也开始感觉到事与愿违。

原本希望帕拉波沃能与4月11日在大印尼行动党全国代表工作会议上宣布参选2019年总统选举，然而却传出该会议不会对外开放，意味着帕拉波沃不会在会议上宣布参选总统的决议，因此大印尼行动党支持者已开始准备将支持转向其他候选人。

大印尼行动党中央理事会主席德斯蒙德（Desmond J Mahesa）也表示，大印尼行动党支持者已有心理准备，万一帕拉波沃放弃参选2019年总统选举，他们会接受，并将支持大印尼行动党推举的任何一位总统候选人。

与此同时，也有传闻说，可能与大印尼行动党结盟的公正福利党 （PKS），有意推举与前国军总司令卡铎努尔曼多为副总统候选人，甚至若帕拉波沃弃选的话，这位雄心勃勃的退役上将可能成为总统候选人。据不证实的报道称，卡铎拥有足够的竞选资金，还有的说卡铎的个人资产可能超过帕拉波沃拥有的财富。卡铎与帕拉波沃曾几次进行闭门会谈，然而会谈内容是否与2019年总统选举有关，外界不得而知。

然而，对于大印尼行动党而言，帕拉波沃作为2019年总统大选候选人将有助于拉动2019年立法国会议员的普选，形成母鸡带小鸡效应，这是大印尼行动党力推帕拉波沃参选总统的觊觎之心。这位国会第三委员会副主席德斯蒙德如斯说道。