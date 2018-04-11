Wednesday, April 11th, 2018 | Posted by

PKB总主席慕海敏正式宣布
2019年总统选举支持佐科威

民族复兴党 （PKB）中央理事会总主席慕海敏伊斯甘达（左）周二（4月10日）在雅京出席所谓的JOIN（Jokowi 与 Muhaimin的缩写）志愿者组织的一场活动。

民族复兴党 （PKB）中央理事会总主席慕海敏伊斯甘达（左）周二（4月10日）在雅京出席所谓的JOIN（Jokowi 与 Muhaimin的缩写）志愿者组织的一场活动。

 

【雅加达Liputan6.新闻网410日讯】民族复兴党中央理事会（DPP PKB）总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar）终于正式宣布2019年总统选举支持佐科威的决定。

雄心勃勃，自称获得多数伊联（NU）伊斯兰教士支持为副总统候选人的慕海敏，宣布支持佐科威之后，当天下午就出席一场由志愿者组织在雅京南区举办的一场造势活动。志愿者还穿上印有JOINJokowi Muhaimin的缩写）的白色T恤。慕海敏穿着一件红色外套，大张旗鼓来到这个JOIN竞选站，并以高昂的士气向志愿者问好。

我宣布，民族复兴党将于2019年总统选举中支持佐科威和慕海敏搭档竞选正副总统选举。” 志在必得的慕海敏周二（410日）信心十足地如是说道。

胸有成竹的慕海敏甚至要求志愿者积极宣传JOIN的信息，让所有人民都知晓并支持。因为 JOIN也将成为2019年正副总统选举的宣传口号。

我们正在向所有人传播JOIN的信息。希望JOIN能够赢得2019年正副总统选举。” 踌躇满志慕海敏如是说道。

慕海敏也赞赏由其支持者发起的JOIN的口号，何况全国多地区也出现类似的标语。他感到受宠若惊，并承诺若获得佐科威青睐的话，他将全力以赴陪同佐科威竞选2019年正副总统选举，直到获得全面的胜利。慕海敏总结说。

 

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