Monday, March 26th, 2018 | Posted by

PDIP, PKB, dan Gerindra正式进入人协领导层
Basarah, Cak Imin, dan Muzani担任人协副议长

人协全体大会增添三名副议长，根据个人宗教信仰举行宣誓就职仪式。图为新上任人协副议长Ahmad Basarah（左）、Ahmad Muzani(中)和Muhaimin Iskandar（右）。

人协全体大会增添三名副议长，根据个人宗教信仰举行宣誓就职仪式。图为新上任人协副议长Ahmad Basarah（左）、Ahmad Muzani(中)和Muhaimin Iskandar（右）。

 

【雅加达点滴新闻网326日讯】根据国会通过的人民协商大会、国会、地方代表理事会和议会（简称MD3法令修正案），斗争民主党（PDIP）、大印尼行动党（Gerindra）和民族复兴党 （PKB）各获得人协副议长职务。

人民协商大会（MPR）周一（326日）举行全体大会，并为三名人协副议长举行就职典礼仪式。

PDIP委派巴萨拉（Ahmad Basarah）；大印尼行动党委派秘书长艾哈迈德穆咋尼（Ahmad Muzani）；民族复兴党 （PKB）委派中央理事会总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar）为2014年至2019年人协副议长。

宣誓就职仪式开始前，由人协秘书长马鲁夫（Ma’ruf Cahyono）宣读2014-2019年任期的人协领导人的决定函。宣誓就职仪式结束后，巴萨拉、慕海敏和穆咋尼正式成为人协大会领导层。因此，改组后的人协的现任领导层共有八人。

出席宣誓就职活动的还有PDIP秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）、PKB 秘书阿布杜卡迪尔卡尔汀（长Abdul Kadir Karding）和Gerindra副总主席Ferry Juliantono。而代表政府出席的还有司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）、青年与体育部长伊马姆纳赫拉维(Imam Nahrawi)、劳工部长哈尼夫达基里（Hanif Dhakiri）、农村与落后地区建设及移民部长艾科布特罗善佐约（Eko Putro Sanjoyo）和来自大印尼行动党的雅京副省长善迪（Sandiego Uno)

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=210348

Posted by on Mar 26 2018. Filed under Gallery home, 印尼新闻. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added