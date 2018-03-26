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PDIP, PKB, dan Gerindra正式进入人协领导层

Basarah, Cak Imin, dan Muzani担任人协副议长

【雅加达点滴新闻网3月26日讯】根据国会通过的人民协商大会、国会、地方代表理事会和议会（简称MD3法令修正案），斗争民主党（PDIP）、大印尼行动党（Gerindra）和民族复兴党 （PKB）各获得人协副议长职务。

人民协商大会（MPR）周一（3月26日）举行全体大会，并为三名人协副议长举行就职典礼仪式。

PDIP委派巴萨拉（Ahmad Basarah）；大印尼行动党委派秘书长艾哈迈德穆咋尼（Ahmad Muzani）；民族复兴党 （PKB）委派中央理事会总主席慕海敏伊斯甘达（Muhaimin Iskandar）为2014年至2019年人协副议长。

宣誓就职仪式开始前，由人协秘书长马鲁夫（Ma’ruf Cahyono）宣读2014-2019年任期的人协领导人的决定函。宣誓就职仪式结束后，巴萨拉、慕海敏和穆咋尼正式成为人协大会领导层。因此，改组后的人协的现任领导层共有八人。

出席宣誓就职活动的还有PDIP秘书长哈斯多克里斯迪延多（Hasto Kristiyanto）、PKB 秘书阿布杜卡迪尔卡尔汀（长Abdul Kadir Karding）和Gerindra副总主席Ferry Juliantono。而代表政府出席的还有司法人权部长亚索纳劳利（Yasonna Laoly）、青年与体育部长伊马姆纳赫拉维(Imam Nahrawi)、劳工部长哈尼夫达基里（Hanif Dhakiri）、农村与落后地区建设及移民部长艾科布特罗善佐约（Eko Putro Sanjoyo）和来自大印尼行动党的雅京副省长善迪（Sandiego Uno)。