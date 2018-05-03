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PDIP阐述佐科威搭档副总统人选的条件

【泗水安达拉网】斗争民主党（PDIP）于昨日阐述2019年正副总统选举，佐科威搭档2的副总统候选人必须具备的条件。

“副总统人选必须具备三个条件。”斗争民主党秘书长Ahmad Basarah于28日在泗水如是说。

Ahmad Basarah表示，第一，副总统候选人必须与斗争民主党和佐科威拥有一致的国家远景，其次候选人必须协助佐科威得票率，第三，副总统候选人必须与佐科威拥有政治基因，尤其孜孜不倦，认真努力工作的佐科威努。

“根据我国政治体制，正副总统是合二为一的，不能分开的一体化国家领导人，一心一意为国为民服务，能配合得天衣无缝，尤其在工作中互相弥补，协助科威完成任务。擜hmad Basarah这样说。

但是被问到是谁加入佐科威搭档副总统候选人时，Ahmad Basarah对此事不愿透露，他仅阐述，每个合格和符合条件的人选都有机会作为佐科威搭档副总统候选人。

“甚至迄今尚未被提到的名字都有科能成为副总统候选人，不过我们还是等到8月4日至10日登记日期截止之前才能揭晓。擜hmad Basarah说。

此前报道，已宣布支持佐科威的政党有从业党（Golkar)、国民民主党（Nasdem)、印尼团结互助党（PSI)、人民良心党（HANURA)、建设团结党（PPP)、印尼团结党（Perindo）和团结公正党（PKPI）。

不少政客都希望获得佐科威的青睐成为副总统候选人，然而，副总统候选人却只有一名，因此最后到底花落谁家，我们拭目以待。” Ahmad Basarah总结说。