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PDIP终于如愿以偿挤进国会领导层

Utut Adianto正式担任国会副议长职位

【雅加达罗盘报新闻网3月20日讯】作为2014年普选获胜的政党，斗争民主党（PDIP）不仅在国会和人协领导层没有获得一席之地，更没有取得国会的工作委员会主席的职位，的确成为我国极大的政治笑柄。

经过多年的拼搏，PDIP终于如愿以偿获得国会领导层一席之地。根据2018年第2号法令批准人协（MPR）、国会、地方代表理事会（DPD）和地方议会（DPRD）或MD3修订，其中规定斗争民主党分配到国会副议长的职位和人协（MPR）副议长一席，实至名归。

周二（3月20日）国会全体会议在雅京史纳延国会大厦Nusantara II大楼 为斗争民主党政治家乌杜特（Utut Adianto Wahyuwidayat ）举行国会副议长宣誓就职。宣誓就职典礼由大印尼行动党国会副议长法德利佐恩（Fadli Zon）主持，共有259名国会议员出席。

“根据2018年第2号MD3修订法令，2014至2019年国会副议长职位由斗争民主党Utut Adianto担任剩余任期至2019年。”法德利在国会全体会议上这样宣读。

我国最高法院（MA）院长哈达阿里 (Hatta Ali)为乌杜特主持宣誓就职典礼。然后乌杜特也根据自己的宗教信仰作宣誓仪式，“根据建国五原则班渣西拉（Pancasila）和45年宪法（UUD 1945）的法律条规，我将尽最大努力和负责任的态度履行国会副议长的职责。”乌杜特在宣誓就职时如是宣读，之后在职务委任书上签名。人类发展与文化统筹部长布安 马哈拉尼也出席乌杜特的就职典礼。