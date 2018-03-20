Tuesday, March 20th, 2018 | Posted by

PDIP终于如愿以偿挤进国会领导层
Utut Adianto正式担任国会副议长职位

Wakil Ketua DPR yang baru Utut Adianto Wahyuwidayat (kelima kiri) berfoto dengan sejumlah anggota DPR seusai mengikuti Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/3).

 

【雅加达罗盘报新闻网320日讯】作为2014年普选获胜的政党，斗争民主党（PDIP）不仅在国会和人协领导层没有获得一席之地，更没有取得国会的工作委员会主席的职位，的确成为我国极大的政治笑柄。

经过多年的拼搏，PDIP终于如愿以偿获得国会领导层一席之地。根据2018年第2号法令批准人协（MPR）、国会、地方代表理事会（DPD）和地方议会（DPRD）或MD3修订，其中规定斗争民主党分配到国会副议长的职位和人协（MPR）副议长一席，实至名归。

周二（320日）国会全体会议在雅京史纳延国会大厦Nusantara II大楼 为斗争民主党政治家乌杜特（Utut Adianto Wahyuwidayat ）举行国会副议长宣誓就职。宣誓就职典礼由大印尼行动党国会副议长法德利佐恩（Fadli Zon）主持，共有259名国会议员出席。

根据2018年第2MD3修订法令，20142019年国会副议长职位由斗争民主党Utut Adianto担任剩余任期至2019年。”法德利在国会全体会议上这样宣读。

我国最高法院（MA）院长哈达阿里 (Hatta Ali)为乌杜特主持宣誓就职典礼。然后乌杜特也根据自己的宗教信仰作宣誓仪式，“根据建国五原则班渣西拉（Pancasila）和45年宪法（UUD 1945）的法律条规，我将尽最大努力和负责任的态度履行国会副议长的职责。”乌杜特在宣誓就职时如是宣读，之后在职务委任书上签名。人类发展与文化统筹部长布安 马哈拉尼也出席乌杜特的就职典礼。

 

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