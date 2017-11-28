Tuesday, November 28th, 2017 | Posted by

PDIP秘书长哈斯多证实
利德宛卡米尔有委派人员与PDIP磋商

斗争民主党秘书长哈斯多

斗争民主党秘书长哈斯多

【雅加达点滴新闻网1126日讯】斗争民主党（PDIP）秘书长哈斯多（Hasto Kristiyanto）表示，2018年西爪哇省长候选人，万隆现任市长利德宛卡米尔（Ridwan Kamil）委派人员到斗争民主党办事处商讨有关2018年西爪哇省长选举候选人的议题。

根据我收到的信息，利德宛卡米尔委派几位成员到斗争民主党办事处磋商有关2018年西爪哇省长选举议题，不过PDIP的政治立场一向都是很明确和坚定的态度。 ” 哈斯多在雅京中区Sari Pan Pacific酒店如是说。

原则上，PDIP都不排除推举有势力和诚意把西爪哇省的建设列为最重要的施政纲领。” 哈斯多这样表示。

据悉，PDIP已锁定几位可能被推举为西爪哇省地方首长候选人，但是哈斯多暂尚不愿意进一步提示候选人的名字。
根据知情人士，可能获得斗争民主党已支持和推举的人选，包括TB HasanuddinRieke Diah PitalokaPuti Guntur Soekarnoputri
DIP具有很多合格及具备良好条件的西爪哇省长候选人，但是要赢得竞选，候选人本身和PDIP 选区的干部和支持者必须全力以赴，互相配合和支持，才有胜选的把握。” 哈斯多说。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=199286

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