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PDIP和PPP商讨2019年总统选举

佐科威总统赢得连任战略布局

【雅加达Tribunnews网】应对2019年总统选举的来临之际，斗争民主党（PDIP）秘书长哈斯多（Hasto Kristiyanto）于昨日到访建设团结党（PPP）办事处，商讨佐科威总统在2019年总统选举赢得连任的战略布局。

此外，建设团结党与斗争民主党的会晤也象征着支持佐科威联盟阵营开始积极建立政党沟通协商机制。

“迄今，有5个政党正式支持佐科威竞选2019年总统选举，不过斗争民主党成为佐科威的领导联盟的政党，因此，斗争民主党与联盟政党保持紧密的沟通和协商，尤其是却白佐科威成功2019年总统选举成功连任。”建设团结党中央理事会罗马胡穆兹（Romahurmuziy）如是说道。

据报道，哈斯多与其他斗争民主党随行人员于昨日下午4时抵达建设团结党办事处，斗争民主党与建设团结党的接见闭幕进行，同时PPP中央理事会罗马胡穆兹热烈欢迎斗争民主党成员的到来并直接上二楼。

“我们非常高兴地接受斗争民主党成员的到来，尤其PDIP与PPP中央党部距离非常近。”罗马胡穆兹继续说。此外，昨日的接见讨论佐科威连任战略措施，亦讨论佐科威最合适搭档的副总统候选人。

“原则上，我们拥有众多的议题必须讨论，其中获胜连任2019年总统和联盟政党协助甄选科威最合适搭档的副总统候选人，希望支持佐科威联盟政党能对副总统人选取得共识或达成协议。”罗马胡穆兹这样表示。

之前，斗争民主党也到访从业党办事处并讨论2019年总统选举中两党加强合作的计划。

“之前，斗争民主党曾来访建设团结党办事处，不过斗争民主党来访5个联盟政党目的建立联盟政党推举佐科威为2019年总统选举。”罗马胡穆兹说。

斗争民主党正式支持佐科威竞选2019年总统选举，除斗争民主党支持外，还有从业党（Golkar）、建设团结党(PPP)、人民良心党（Hanura）和国民民主党（NasDem）。