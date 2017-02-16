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PDI-P: 行使调查权仅会损害国会议员的尊严

【雅加达罗盘报新闻网14日讯】民主党（Demokrat）中央理事会副会主席夏利夫哈桑（Syarief Hasan）周一（2月13日）在雅京表示，民主党（Demokrat）准备向国会提出行使国会调查权（ Hak Angket）质询政府恢复钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）雅京特区省长职位，并要求政府回答以上政策。

周二（14/02）斗争民主党（PDI-P）国会党团秘书班邦（Bambang Wuryanto）说，斗争民主党将不会支持有关行驶调查钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）恢复雅京特区省长职位的提议。

据班邦说，PDI-P的所有成员正在集中焦点为2月15日地方首长选举，并必须在指定的选区进行投票。同时，PDI-P党团副主席阿利夫．威波沃（Arif Wibowo）说，不要急于行使询问调查权的问题。

如果对地方首长选举的行为有不够明确可以召唤有关部门并要求解释。

“其实，行使调查权仅会损害国会议员的尊严。钟万学因被指涉嫌宗教而被控触犯刑事法典（KUHP）第156条而可能被判刑最高4年有期徒刑或刑事法典第156A，而可能被法庭判刑最高5年监禁，因此，钟万学亵渎宗教案根本不属于以上地方政府第83条法令的法律范围内。“阿里夫如是说。

据阿里夫补充说，使用调查权只能用于那些战略和相关的国家事务。