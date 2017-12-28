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PBNU不干预香港当局

拒绝伊斯兰教士 Abdul Somad入境

【雅加达安塔拉新闻网12月27日讯】印尼伊斯兰教士联合会（PBNU）秘书长扎伊尼（Helmy燜aishal燴aini）阐明，PBNU不曾干预 香港当局在该国际机场拒绝 伊斯兰教士阿卜杜勒索马德（Abdul Somad）。

“印尼伊斯兰教士联合会总主席赛义德（KH Said AqilSiradj）的声明，伊斯兰教士阿卜杜勒在香港国际机场遭到拒绝入境是一种诽谤。”扎伊尼周三（12月27日）在雅京对记者如是说道。

赛义德的言论传出的同时媒体也大量上传关于伊斯兰教士阿卜杜勒在香港国际机场遭到拒绝入境的消息。

据扎伊尼说，PBNU无权拒绝人们入境某一个国家。扎伊尼更坚定地说，PBNU也没有时间做与本联合会利益无关的事情。此外，扎伊尼说，政府能够负责全面解释索马德遭到拒绝入境的原因。

据扎伊尼介绍，PBNU作为伊斯兰教传教的一部分原则上对索马德发生被拒绝的事件深表遗憾。扎伊尼继续说，他个人希望公众不要被这个充满倾向和不一致的消息所激怒。