Thursday, March 8th, 2018 | Posted by

PBB获得编号19参加2019年普选

普委会主席阿里夫（Arief Budiman-中）、星月党总主席尤斯利尔伊扎马亨德拉 - 左一）、星月党秘书长Afriansyah Ferry Noer（左二）在雅京普委会办事处进行编号仪式并星月党获得编号19参加2019年普选。

普委会主席阿里夫（Arief Budiman-中）、星月党总主席尤斯利尔伊扎马亨德拉 – 左一）、星月党秘书长Afriansyah Ferry Noer（左二）在雅京普委会办事处进行编号仪式并星月党获得编号19参加2019年普选。

 

【雅加达Detik网】普委会（KPU）于4日举行全体会议，正式履行普选监督委员会（Bawaslu）的决议，允许由尤斯利尔伊扎马亨德拉（Yusril Ihza Mahendra）领导的回教党星月党PBB为合格参加2019 年普选政党。

根据普委会于4日召开全体会议，作出决定星月党正式参加2019年总统和副总统大选。”普委会成员Evi Novida Ginting Manik在雅京阅读普委会的决定书时如是说道。

Evi Novida表示，我们对此事有三重复印必须给予政党、普选监督委员会（Bawaslu）和普委会。

星月党参加2019年普选的序文已准备三重复印，特别给予政党、普选监督委员会和普委会。擡vi Novida如是说。

此外，普委会专员Hasyim Asyari宣读星月党获得编号19参加2019年总统和副总统大选。

普委会主席考虑到星月党的编号并作为参选2019年总统和副总统选举的政党。”普委会专员Hasyim Asyari这样表示。

我们决定星月党获得编号19参加2019年普选，不过该决定自作出决定的日期执行。擧asyim Asyari这样表示。

当时尤斯利尔代表星月党拿到获得编号19的抽签序号，并与普委会、普选监督委员会和普选尊严委员会（DKPP）一起拍照。

据报道，星月党获得编号19竞选2019年总统人选，之前，有14个国家政党已获得编号及4个地方政党亦获得编号。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=208539

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