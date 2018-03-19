Monday, March 19th, 2018 | Posted by

Pasar Rumput 简朴租屋建设
因肇祸暂时被停顿

【雅加达TRIBUN新闻网318日讯】雅京南区SetiabudiPasar Rumput简朴租屋建设工程项目因肇祸暂时被停顿。

一名雅京中区居民Tarminah Pasar Rumput简朴租屋建设的空铁杆坠落。击中头部背部流血被送往Cipto Mangunkusumo中央医院后不治而死亡。

事件发生后，承包商PT Waskita Karya公司暂时中止了该建设项目。Waskita Karya与警方共同调查长度为4米的空铁杆坠落。

Pasar Rumput简朴租屋建设工程项目主任I Made Ari解释说，此事发生后将进行彻底评估，并确定事故发生后需要哪些改进。

直到我们将作进一步审查建筑工程安全后，我们才会继续建设。” I Made Ari 周日（318日）在雅京中区门腾地区如是说道。

I Made AriTarminah受害者的死亡事件道歉。Waskita Karya公司也将向受害者提供赔偿金。

I Made Ari声称，这一Pasar Rumput简朴租屋建设工程项目包括安全已符合程序操作标准。所有安全屏幕，安全平台，同样的都已经完成额外安全围栏。

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  • 租米

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=209563

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