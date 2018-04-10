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PAN 驳斥有关 Amien Rais和Zulkifli Hasan意见相左的传闻

【雅加达嗲目的新闻网4月09日讯】国民使命党（PAN）在2019年总统选举中还没有宣布支持哪一位总统候选人，据媒体揭露，其中的主要原因是PAN创党元老阿敏莱斯 (Amien Rais）与现任PAN总主席祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan）意见相左，2019年总统选举支持哪组候选人的立场不一。

众所周知，阿敏莱斯在多个场合屡次批评佐科威-卡拉政府的某些决策，而身为人协（MPR）主席的祖尔基弗利哈桑却多次暗示PAN不排除向佐科威靠拢的可能性。目前PAN其实已成为佐科威-卡拉政府的联盟政党，并在内阁成员中也拥有一席之地。

众所周知，阿敏莱斯曾经在万隆自鸣得意批评佐科威-卡拉政府向全国多地分发土地证是欺骗人民的政治动作，仅是为了塑造佐科威个人形象的假动作。 据祖尔基弗利介绍，该计划对人民的土地所有权没有受到重大影响

针对PAN内部的这些现象，PAN中央理事会副总主席亦是PAN创党元老阿敏莱斯的儿子哈纳菲莱斯（Hanafi Rais）驳斥有关传闻，并强调迄今PAN内部还在磋商有关2019年总统选举的立场，他也解释说，总主席祖尔基弗利哈桑和PAN咨询委员会主席阿敏莱斯之间的观点或见解不同仅是党内的民主运行。

“我有信心，阿敏莱斯和祖尔基弗利之间的友谊和思想永远都是一致的。如果说在政治上有不同的观点是属于家常便饭。”哈纳菲周一（4月9日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

哈纳菲肯定，PAN将在2019年总统选举中发表一个支持有关的单一态度，并将在PAN全国代表工作会议（Rakernas）之后宣布正式的立场。