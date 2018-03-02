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PAN总主席祖尔基弗利 将拜会美佳娃蒂和帕拉波沃

【雅加达点滴新闻网3月01日讯】国民使命党中央理事会（DPP PAN）总主席祖尔基弗利哈桑（Zulkifli燞asan) 将拜会斗争民主党中央理事会（DPP PDI-P）总主席美佳娃蒂

苏加诺普特里(Megawati Soekarnoputri) 和大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo燬ubianto)。

“我想拜会美佳娃蒂后才拜会帕拉波沃” 祖尔基弗利周四（3月1日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

祖尔基弗利之所以首先拜会美佳娃蒂是因为斗争民主党在2014年选举的赢家，所以应该优先考虑。 此外，祖尔基弗利声称与美佳娃蒂有着良好的沟通联系。

“我们有着良好的沟通关系，而且也是我首先承诺的选举赢家，所以我要优先会见美佳娃蒂。” 祖尔基弗利说。

尽管即将与美佳娃蒂见面，祖尔基弗利仍然不愿谈论2019年总统选举中宣布的总统候选人。这位人协议长祖尔基弗利与斗争民主党和大印尼行动党会面后才能确保国民使命党的政治倾向和支持。

众所周知，国民使命党是2019年总统选举尚未宣布总统候选人的支持政府的党派之一。此外，还有民主复兴党（PKB）、公正福利党（PKS）、民主党（PD）和大印尼行动党，到目前为止还没有正式宣布支持候选人。