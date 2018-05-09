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PAN坦承没有受内阁秘书邀请出席多政党秘书长会议

【雅加达罗盘网】国民使命党（PAN）中央理事会秘书长艾迪（Eddy Soeparno）坦承没有受到内阁秘书的邀请出席多政党秘书长会议。据说，受邀的多政党秘书长会议其中有民族复兴党（PKB）秘书长Abdul Kadir Karding，即使民族复兴党对2019年总统选举尚未决定2019年支持争取连任的佐科威总统，但是民族复兴党秘书长却被邀请参加会议。

众所周知，支持政府的政党秘书长周一（7日）到达内阁秘书处聚会与帕拉摩诺阿侬（Pramono Anung）进行会议，共同磋商2019年总统选举的策略。

“我真的没有受内阁秘书邀请出席多政党秘书长会议的邀请信函。”国民使命党中央理事会秘书长艾迪这样说。

艾迪表示，若收到邀请函，PAN肯定会派代表出席会议。

周一（7日）出席多政党秘书长的政党有斗争民主党（PDIP）、从业党（Golkar）、建设团结党（PPP）、国民民主党（Nasdem）、民族复兴党、人民良心党（Hanura）、团结公正党（PKPI）和印尼团结互助党（PSI）和印尼团结党（Perindo）。

斗争民主党秘书长Hasto Kristiyanto对记者表示，其实此会议相当重要，尤其对支持佐科威为2019年总统候选人的政党而言，继续加强沟通和协调将有利于2019年佐科威的选情。