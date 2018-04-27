Friday, April 27th, 2018 | Posted by

PAN党内两股政治力量之间的博弈 阿敏莱斯坚定支持帕拉波沃 祖尔基弗利阵营支持佐科威

国民使命党中央理事会副主席巴拉（中）。

国民使命党中央理事会副主席巴拉（中）。

 

 

【雅加达点滴新闻网426日】国民使命党咨询委员会主席亦是创党元老阿敏莱斯 (Amien Rais）已明确表示在2019年总统不支持佐科威。然而，PAN副主席巴拉（Bara Hasibuan）却立即给予否认PAN不支持佐科威的立场。

巴拉说，将来临的2019年总统选举，PAN迄今尚未作出任何决定立场。巴拉阐述所有的选项，包括支持佐科威的可能性，大门仍然敞开。

所有可能性仍然存在，包括2019年支持佐科威的可能性。”巴拉周四（426日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

阿敏莱斯经常反对PAN发表与中央理事会意见相左的声明。PAN总主席祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan）也表示，PAN不排除2019年支持佐科威。

巴拉强调，PAN 2019年的立场将由中央理事会通过全国工作会议（Rakernas）作出决定。 巴拉继续说，PAN的总主席是祖尔基弗利哈桑，因此只有祖尔基弗利才是代表PAN的声音。

祖尔基弗利表示关于PAN党中央的正式立场，将于2018年地方行政首长选举之后才提出来。PAN将在5月或6月初召开全国工作会议。

众所周知，PAN党内两股政治力量之间的博弈，阿敏莱斯坚定支持大印尼行动党（Gerindra）中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowoubianto)，祖尔基弗利是支持佐科威的阵营。

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