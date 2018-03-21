Wednesday, March 21st, 2018 | Posted by

Ombudsman：雅京特区政府
关闭Jatibaru街属于行政违法的表现

图为雅京中区丹拿望Jatibaru街的路边小贩和人行道一片凌乱。

图为雅京中区丹拿望Jatibaru街的路边小贩和人行道一片凌乱。

 

【雅加达Liputan6.新闻网320日讯】印尼行政服务考察监督机构（Ombudsman负责人多米尼克斯（Dominikus Dolu）说，雅京特区政府关闭丹拿望Jatibaru街属于行政违法的表现。

Ombudsman与雅京首都交通警察联手审查雅京特区政府关闭 丹拿望Jatibaru街。我们可以一起看到，确实属于行政违规行为，因为根据公路和交通的法令，道路标记用于公共道路而不是用来进行商业活动，如摆摊位，妨碍交通的不法活动。” 多米尼克斯周二（320日）在雅京中区Jatibaru街如是说道。

多米尼克斯说，公共设施不能转换包括路边小贩摊位等其他用途。多米尼克斯说，有很多投入需要对有关方面改良。

多米尼克斯继续说，其中之一是要根据规定返回Jatibaru街的功能。此外，多米尼克斯说补充说，成为Ombudsman的焦点是目前人行道改变了小贩摊位的功能。

我们还与雅京首都交通警察联手整顿和安排道路的所有功能。” 多米尼克斯如是说。

与此同时，虽然已进行了审查，但多米尼克斯表示，最初的审查尚未结束。Jatibaru 路的评估结果将于下周提交。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=209778

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