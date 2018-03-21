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Ombudsman：雅京特区政府

关闭Jatibaru街属于行政违法的表现

【雅加达Liputan6.新闻网3月20日讯】印尼行政服务考察监督机构（Ombudsman）负责人多米尼克斯（Dominikus Dolu）说，雅京特区政府关闭丹拿望Jatibaru街属于行政违法的表现。

“Ombudsman与雅京首都交通警察联手审查雅京特区政府关闭 丹拿望Jatibaru街。我们可以一起看到，确实属于行政违规行为，因为根据公路和交通的法令，道路标记用于公共道路而不是用来进行商业活动，如摆摊位，妨碍交通的不法活动。” 多米尼克斯周二（3月20日）在雅京中区Jatibaru街如是说道。

多米尼克斯说，公共设施不能转换包括路边小贩摊位等其他用途。多米尼克斯说，有很多投入需要对有关方面改良。

多米尼克斯继续说，其中之一是要根据规定返回Jatibaru街的功能。此外，多米尼克斯说补充说，成为Ombudsman的焦点是目前人行道改变了小贩摊位的功能。

“我们还与雅京首都交通警察联手整顿和安排道路的所有功能。” 多米尼克斯如是说。

与此同时，虽然已进行了审查，但多米尼克斯表示，最初的审查尚未结束。Jatibaru 路的评估结果将于下周提交。