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OKI成员国将召开特别会议

总统将在会议上提出美承认耶城为以色列首都问题

【雅加达12月7日讯综合报道】美国总统特朗普（Donald Trump）６日宣布承认耶路撒冷（Jerusalem）为以色列首都。美国使馆也将从特拉维夫（Tel Aviv）迁往耶路撒冷。

这是历来多位美国总统都不敢做出的高风险决定，这甚至被视为美国在特朗普领导下的一步不寻常险棋。因为可能会触发的中东混乱加剧、全球伊斯兰国家反美情绪高涨的局面。

作为全球伊斯兰人口最大的我国绝对不会袖手旁观，置身事外，因为将导致国内伊斯兰极端组织对佐科威政府的不满，借题发挥，谴责佐科威总统漠不关心巴勒斯坦人民的利益。因此，周四（12月7日），佐科威总统在西爪哇茂物行宫召开记者发布会，对美国承认耶路撒冷为以色列首都的决定表达我国坚定不移捍卫巴勒斯坦人民利益和锲而不舍帮助巴勒斯坦人民建国的合法性权利。陪同总统召开记者会的还有政治法律安全统筹部长维兰多，国务秘书部长普拉蒂克诺，外交部副部长法启尔(A.M.Fachir)，宗教部长鲁克曼哈基姆塞义夫丁，信息与通讯部长鲁迪安达拉，外交部副部长法启尔(A.M.Fachir)和总统发言人约翰布迪及总统特别助理阿里（Ari Dwipayana）。

我国也呼吁由全世界18个国家组成的伊斯兰合作组织(OKI)，召开特别会议。

揙KI成员国已同意将于12月中旬召开特别会议讨论耶路撒冷。”佐科威总统这样说。

“美国不顾全世界的安全和稳定，单方面承认耶路撒冷为以色列首都，作为联合国常任理事国，美国明显已经违反了联合国安理会的各项决议，因此将破坏世界安全的稳定及世界和平的进程。”周四（7日），佐科威总统茂物行宫的新闻发布会上如斯说。

耶路撒冷被中东各国穆斯林视为除麦加、麦地那外的第三大宗教圣地。显然，美国单方面宣布耶城为以色列首都，是一个将牵动整个中东大棋局的“险棋”，可能会给美国带来不少可预见的后果。反美极端势力可能进一步扩大阵营对西方国家进行恐怖袭击等暴力行径。

在反恐层面，极端组织“伊斯兰国”新近在其中东基地遭受重击。美国宣布耶城为以色列首都，可能让恐怖势力加剧集结和扩大到全球各地进行恐怖活动。

不同于奥巴马总统时代，特朗普上台后，一直想努力恢复和提升同以色列的关系，夯实两国之间的共同利益。无论中东局势今后走向何方，美以两国都相互依赖，这也许就是特朗普承认耶城为以色列首都所要达到的目的之一。

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