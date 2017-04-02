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MUI要求警方对逮捕FUI秘书长作出解释

警方: 证据确凿 FUI秘书长有推翻政府阴谋

【雅加达Liputan6.新闻网02日讯】3月31日伊斯兰教徒论坛（FUI）在雅京举行示威游行前夕，警方采取先发制人行动，把FUI秘书长穆罕默德Khaththath从雅京一家酒店里逮捕归案。警方称掌握确凿证据穆罕默德Khaththath 策划推合法推翻政府的阴谋。

然而，暗中支持伊斯兰教徒论坛活动的印尼伊斯兰学者理事会(MUI)，对警方采取的措施表示关切，并要求警方对羁押FUI秘书长穆罕默德和其他被指涉嫌谋反政府的激进分子，保持公开和透明的态度，以便能给社会民众一个合理的交代。

雅京首都警察社会公关主任利克宛托（Rikwanto）

警察准将说，虽然已在社交媒体上宣传警察刻意捏造FUI秘书长有推翻政府的阴谋。对此，警方阐明，警方不会无中生有，警方掌握确凿的证据，这些团伙有密谋推翻政府的计划。涉及到国家安全和人民安宁的生活议题事关重要，警方肯定不敢掉于轻心，绝对将采取必要措施维护国家和人民的总体利益。利克宛托周日（4月2日）在警察总部如是说道。

里克宛托准将表示，警方指控捏造案列并不是第一次。利克宛举例，警员击毙恐怖分子Yayat，被说成是警方刻意捏造的案列，这完全是胡言乱语的指控。不少不法分子为了掩护自己的违法行为，可以抹黑警员，也是司空见惯的事实。利克宛托总结说。