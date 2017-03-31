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MUI总主席要求不要再有示威

FUI对此作出表态

【本报雅加达讯】印尼穆斯林理事会（MUI）总主席马鲁夫·阿敏（Ma’ruf Amin）称其实已没有必要再进行示威活动，包括在本周五（3月31日）中午举行的示威游行活动在内。穆斯林教徒论坛（FUI）秘书长阿尔-卡塔（Al-Khaththath）称已从电视上听到马鲁夫·阿敏的声明。

阿尔-卡塔认为，该伊斯兰教士联合会咨询理事会主席（Rais Aam PBNU）的意思是希望依法和平地举行示威。除此之外，他认为马鲁夫·阿敏不排除穆斯林示威的机会。

3月30日晚上，他告诉媒体记者：“我在电视上听到他老人家说明天示威活动要和平进行。他不禁止穆斯林进行示威，这也已经受到法律保障。只是他要求我们和平进行示威。”

他称，穆斯林教徒论坛已达成一致和承诺进行和平示威活动。他称于去年11月4日举办的示威活动也是和平地进行。

他说道：“我们承诺进行和平示威，我们会那样做的。以前举办的示威活动也是和平地进行。”

他亦称这场由穆斯林教徒论坛举办的示威活动在周五宗教仪式结束后开始进行。示威群众从伊斯蒂克拉尔清真寺（Masjid Istiqlal）徒步出发前往东独立广场路干比尔地区，直朝总统府邸国家皇宫为止。

阿尔-卡塔希望总统府邸高官愿意与示威群众代表见面。

此前报道称，马鲁夫·阿敏认为313示威游行活动已没有必要再进行。他深信佐科·威多多总统已与各方进行沟通了。他希望所有团体能够聆听和消除社会现有的动荡。

3月30日，马鲁夫·阿敏在雅加达中区北独立广场路总统办事处拜见佐科威总统后说道：“我个人认为，将在明天举行的示威游行活动其实已经没有必要了。已经够了。政府已经聆听那些诉求。”