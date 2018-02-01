Thursday, February 1st, 2018 | Posted by

MUI呼吁让伊斯兰民间组织成员
自由选择地方首长

马鲁夫阿敏（KH Ma'aruf Amin)

马鲁夫阿敏（KH Ma’aruf Amin)

【雅加达Kumparan网】2018年全国地方首长选举即将来临，印尼伊斯兰教士中央理事会（MUI）呼吁伊斯兰民间组织成员对候选人必须自由选择，并不要勉强选择某个候选人。

我呼吁伊斯兰民间组织给伊斯兰教成员机会选择心目中的候选人，不过不勉强选择某个候选人。”周三（31/1），印尼伊斯兰教士中央理事会总主席马鲁夫阿敏（KHMarufAmin)在雅京南区 Balai Kartini如是说。

马鲁夫表示，印尼伊斯兰教士不可能干涉此次地方首长选举的事，不过我们不禁止有印尼伊斯兰教士成员支持或称为某地方首长候选人的胜选团成员。

印尼伊斯兰教士不能干涉2018年地方首长选举，但是我们给印尼伊斯兰教士成员自由选择地方首长选举候选人的机会。”马鲁夫这样表示。

此外，马鲁夫呼吁伊斯兰民间组织在全国地方首长选举之间保持和平的心态。

我们对此选举必须保持和平心态，希望此次选举能安全顺利进行，不发生候选人支持者之间的冲突事件，并不传播具有破坏性的仇恨言论的讯息。”马鲁夫说道。

马鲁夫认为，印尼伊斯兰教士全力支持地方首长选举必须安全及和平进行。

为确保此地方首长选举安全顺利进行，印尼伊斯兰教士大力支持警方和普委会采取正确的行动。”马鲁夫说。

 

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