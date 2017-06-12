Posted by admin

MNC集团总裁陈明立接受警察刑侦局的调查

Hotman Paris 坦承其委托人有发送短讯给总检察署调查员

【雅加达罗盘报新闻网6月12日讯】周一（6月12日），印尼MNC集团创始人及总裁陈明立（Hary Tanoesoedibjo昵称HT）以征人身份到国家警察刑事与侦探局网络犯罪组（Tipidsiber）接受调查。陈明立被指涉嫌传送恐吓短讯给国家总检察署专案犯罪调查组主任尤利安多（Yulianto）。

根据警察总部信息与公关部主任马尔迪努斯.西敦布尔（Martinus Sitompul）警察上校阐述，案情的起因是原于2016年1月5日下午16:30左右，尤利安多接到一个陌生人发给他的一个短讯。

根据陈明立的律师Hotman Paris Hutapea，其委托人陈明立，的确有发短讯给尤利安多，但是短讯内容是提醒他必须谨言慎行，没有任何恐吓或威胁对方，Hotman 还宣读了陈明立的短讯内容，“谁对谁错，先不要鲁莽断定，谁是专业，谁是流氓必须有时间来证实。你必须记得权力不会是永恒的，我愿意从政是因为我希望能给这个国家有所贡献，希望印尼进步，包括国家执法机构人员的专业性而不是具有政治交易或仅是为了捞取自己的名和利。又朝一日，当我登上这个国家的最高领导人时，为了人民，我会进行整顿并清理不利于国家执法的不正当行为，让国家迈向进步和强大的道路上”

Hotman阐述，陈明立发送短讯主要是他不满总检察署指控并进行调查陈明立涉嫌移动-8（Mobile-8）退税舞弊案。

Hotman还指出，陈明立的短讯内容不是恐吓或威胁的短讯，反而是充满展现他爱国情怀的热心。