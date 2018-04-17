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Median调查机构称

佐科威民调略升而帕拉波沃稍降

【雅加达罗盘报新闻网4月16日讯】佐科威总统和大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）依然是两位最有实力的2019年总统选举候选人和竞争最激烈的对手。

根据3月24日至4月6日Median调查机构的数据显示，佐科威民调略升而帕拉波沃稍降。Median调查方式通过半开放方式征询受访者，如果现在进行总统选举，他们选举哪位做我国总统？给受访者提出了45个名字作为选择。

但是，如果不在所提供的45名单，受访者也可以选择他所选择的人。佐科威以36.2％领先。帕拉波沃成为他最强的挑战者获得20.4％。以下是卡铎努尔曼帝约为 7％、卡拉副总统4.3％、现任雅京特区省长阿尼斯巴斯威丹2％、民族复兴党总主席慕海敏伊斯甘达1.9％、原我国第六任总统苏西洛的公子AHY 为1,8 %、公正福利党（PKS）前任总主席Anis Matta 为1, 7％、印尼团结党总主席陈明立1.6％、TGB M Zainul Majdi 1.5％和星月党（PBB）咨询委员会主席Yusril Ihza Mahendra 1％。 其余的政客仅获得低于1％的支持度。

调查机构指出，佐科威的胜选率与2018年2月相比增长了35.0％至36.2％。而帕拉波沃的胜选率从21.2％下降到20.4％。

“佐科威的胜选率增加是因为政府表现满意度有所上升和许多基础设施已经完成并受到社区的赞扬。Median调查机构主任苏达尔多（Sudarto）周一（4月16日）在雅京发布调查结果时如是表示。

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17-04-2018印尼国際日報