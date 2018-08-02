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Median民调披露最有可能成为帕拉波沃搭档的三名人选

【TRIBUN新闻网雅加达讯】最近Median民调公布了被视为最有可能成为大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo燬ubianto)搭档的前三名人选。

根据Median民调执行董事Rico Marbun说，帕拉波沃若选择其中一名搭档和对其胜选率的影响，他们分别是我国第六任总统苏西洛（SBY）的儿子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono/AHY）、公正福利党中央理事会（DPP PKS）总主席阿尼斯（Anis Matta）和国民使命党中央理事会（DPP PAN）祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan）。

“三个组合的胜选率相差无几，如果帕拉波沃与阿古斯搭档分别为33％，帕拉波沃与阿尼斯为32.9％，帕拉波沃与祖尔基弗利 哈桑为32.4％。” Rico Marbun周三（8月1日）在雅京如是表示。

虽然他们之间的差异相对较小，但根据Rico，帕拉波沃在选择副总统候选人时可以考虑各种重要因素，可以选择爪哇人选或爪哇以外的搭档，以便能吸引爪哇族以外的选民。此外，鉴于帕拉波沃是代表军队的总统候选人，所以帕拉波沃还需要关注军民因素。因此，帕拉波沃必须谨慎挑选一位能给予他加分的搭档。

该调查于7月6日至15日进行，通过多阶段随机抽样技术对34个省的1千200名受访者进行投票，误差率为2.9％。调查结果显示了数据检索期间发生的政治动态。