Monday, March 12th, 2018 | Posted by

Matahari 连锁店创办人陈展福溺水身亡

图为陈展福（Hari Darmawan）灵柩前遗照。

图为陈展福（Hari Darmawan）灵柩前遗照。

 

【茂物点滴新闻网310日讯】Matahari连锁店创办人陈展福（Hari Darmawan）在西爪哇茂物芝利翁河因溺水身亡，享年77岁。

陈展福溺水身亡事件是属实的消息。”印尼国家抗灾机构（BNPB）信息和公共关系主任Sutopo Purwo Nugroho周六（310日）对记者如是说道。

茂物县地方抗灾机构（BPBD）秘书布迪（Budi Pranowo）在被要求确认时证实了这一事件。布迪说 Matahari连锁店老板的尸体已经被带到 Ciawi医院并举行火化。

众所周知，陈展福是当之无愧的我国零售业奇才，白手起家，靠着双手实实际际进行创业的商业奇葩，鹤立鸡群的成功企业家。尤其他创办的全国最大规模的现代化Matahari连锁店，遍布全国各个角落，汇集全国各阶层消费者。

陈展福曾担任6年总部设于瑞士的国际零售组织领导人，他被认为有能力胜任这职位，是因为过去40年中对零售业丰功伟业的巨大贡献。我国也丧失一位杰出的商业精英。

虽然陈展福已完全推出Matahari连锁店的经营，但是陈展福名字将永远被怀念，永垂不朽。

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