Friday, July 20th, 2018 | Posted by

LIPI调查显示 ：佐科威46％ 和帕拉波沃 17％支持度

佐科威、帕拉波沃 苏比安多 和 卡铎 努尔曼帝约

佐科威、帕拉波沃 苏比安多 和 卡铎 努尔曼帝约

 

【点滴新闻网雅加达719日讯】印尼科学院（LIPI）调查结果显示，2019年总统选举，现任总统佐科威支持度，远比大印尼行动党中央理事会（DPP Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）高。

通过公开问卷选择总统候选人，佐科威获得46％，帕拉波沃获得17％。”政治研究中心高级研究员瓦万（Wawan Ichwanuddin）周四（719日）在雅京世纪公园酒店的发布会上如是说道。

从公开问卷的调查结果，前国军总司令卡铎 努尔曼帝约（Gatot Nurmantyo）仅获得受访者1%的支持。 多达32％的受访者没有决定答案，5％的受访者提到了其他名字。

LIPI调查涉及2100名受访者，估计误差率（MoE）为 +/- 2.14％，可信度平为95％。

数据收集是通过问卷调查工具培训的调查员通过面对面访谈完成。 数据收集于2018419日至55日进行。

佐科威作为总统候选人的胜选率与其他名字，无论是通过公开和封闭式问题提出来相比仍然占优势。” 瓦万如是说道。

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