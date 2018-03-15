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KPU不反对KPK宣布地方首长候选人为犯罪嫌疑人

【雅加达CNN网】关于政府透过我国普委会与政法安统筹部长维兰多（Wiranto）要求肃贪会（KPK）暂缓侦查或调查2018年地方重症首长候选人为犯罪嫌疑人的议题，我国委会专员Wahyu Setiawan提出他个人观点，不赞同维兰多的观点。Wahyu支持肃贪会必须公布被指涉嫌贪污受贿的地方行政首长候选人，这也是肃贪会保护对人民的任务之一。

“其实我们预先地方首长选举进行后，对地方候选人为犯罪嫌疑人受理侦查受贿案过程，这是政府真正的观点，而不是普委会立场。Wahyu Setiawan周三（3月14日）在国会办事处如是说。

因此，普委会不能干涉肃贪会对地方候选人嫌犯受理案件过程，不过普委会支持肃贪会、警方和法院对地方候选人嫌犯受理受贿案必须继续进行依法处理。

Wahyu Setiawan阐述，根据政府通过政法安统筹部长维兰多、国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）上将和内政部长察约（Tjahjo Kumolo）要求肃贪会暂停对被指涉嫌贪污受贿的地方首长候选人，主要担忧将会影响到地方首长选举的过程，尤其推举候选人的政党和支持者的情绪，因此要求肃贪会暂缓将涉嫌贪污受贿的地方行政首长候选人被列为犯罪嫌疑人。

“我们能了解政府的观点，但是我们反对以上的举措，因此，地方首长选举和受理受贿案过程必须进行，对普委会不成问题。擶ahyu Setiawan这样表示。

Wahyu Setiawan表示，普委会不会干涉肃贪会的法律程序，支持肃贪会、警方和法院对涉嫌贪污受贿的地方首长候选人的调查，若对候选人进行不法行为有足够的犯罪证据，肃贪会可以将候选人列为犯罪嫌疑人。

Wahyu Setiawan强调，主要是地方候选人嫌犯在决议还没有法律上的依据，地方首长嫌疑人依然参选地方首长选举，并政党不会取消支持。

“所以地方首长嫌疑人仍候选人的身份，我们仍给予候选人应该享有的权利。若地方候选人嫌犯被逮捕，候选人就不能进行竞选活动，这是法律上的过程。Wahyu Setiawan这样说道。

普委会不会介入肃贪会受理的地方首长候选人受贿案过程，并不会给予候选人嫌犯竞选活动的机会。

“普委会遵守我国的法律，受贿案过程仍然进行。Wahyu Setiawan说道。