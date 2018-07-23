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KPK称Sukamiskin监狱长肆无忌惮索要贿赂

【安达拉通讯社雅加达7月22日讯】我国监狱主管贪污受贿和与囚犯勾结进行不法行为的传闻已层出不穷广传，毒品囚犯甚至还可以从监狱里运筹帷幄，遥控全国乃至国际毒品买卖的生意，也是司空见惯的新闻，然而，在万隆Sukamiskin 监狱里，重量级毒品和贪污受贿囚犯还能过着服刑就像度假的生活曝光后，民众开始恍然大悟流传多久的我国无法无天监狱内部黑暗一幕并不是空穴来风的指控。

根据肃贪会（KPK）曝料，Sukamiskin 监狱房间设备豪华齐全的堪比五星级饭店房间，监狱监狱长瓦希德胡赛因向高级囚犯开价亦能高达2亿至 5亿盾的天价。

肃贪会发言人费博里斯（Febri Diansyah）周日（22号）在雅京肃贪总部对媒体阐述，上周六（7月21日）在一场KPK就地缉犯行动中遭KPK逮捕并正式被列为犯罪嫌犯的万隆Sukamiskin监狱监狱长瓦希德胡赛因（Wahid Husen）甚至明目张胆，肆无忌惮向囚犯索要贿金和汽车，其中包括能分享到2亿盾至5亿盾的设备先进齐全的豪华套房。

据报道，瓦希德胡赛因监狱长曾向一名囚犯要求三菱（Mitsubishi Triton Athlete）白色汽车，甚至规定必须在他指定的经销商订购。“然而，因为该款汽车没有他要求的颜色，最终只好选择黑色的Mitsubishi Triton Athlete 取代，在没有获得车牌的情况把汽车直接运送到瓦希德胡赛因住家。Febri如斯指出说。

四名犯罪嫌疑人，包括Sukamiskin监狱监狱长的瓦希德胡赛因（WH）和其部属Hendry Saputra（HND）及贪污囚犯Fahmi Darmawansyah已正式被肃贪会列为犯罪嫌犯。

肃贪会指出，瓦希德胡赛因监狱长自2018年3月已开始向囚犯提供各种方便和设备而接受囚犯的贿金和汽车。