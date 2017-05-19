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KPK称诺菲尔事件调查缓慢

但已开始显露端倪

【雅加达点滴新闻网5月19日讯】周五（5月19日）肃贪会（KPK）主席 阿古斯·拉哈尔佐（Agus Rahardjo）在雅京肃贪会总部表示警方还在调查有关肃贪会资深侦查员诺菲尔.巴斯瓦丹（Novel Baswedan）遭两名不明身份歹徒以硫酸袭击事件，虽然调查进度显示缓慢，但是案情已开始逐渐显露端倪，希望民众给警方更多时间，相信警方能秉公办事，给社会大众一个负责任的交代。

雅京首都警察公关主任拉登.帕拉波沃·阿尔戈·裕沃诺(Raden Prabowo Argo Yuwono) 上校表示，调查诺菲尔案件，警方采用归纳法和演绎方法进行调查，包括在案件发生地点收集更多可能与本案有关的蛛丝马迹，包括打开现场有闭路电视（CCTV）录下的现况。

根据阿尔戈上校，警方已经询问几位证人，其中一名叫Mico的证人，但是后来警方因为没有找到与该案件有任何关系，没有扣留证人。

据阿古斯，肃贪会非常尊重雅京首都警察对诺菲尔案件采取的任何调查方式。肃贪会相信警方的专业性并表示肃贪会愿意与警方配合及协助调查，提供警方需要的任何信息或资料。

众人皆知，肃贪会资深侦查员诺菲尔.巴斯瓦丹因为成功揭露国内几件贪腐大案，将涉嫌人物绳之以法，尤其是涉及到很多政府高层人员，而成为众矢之的。最近他又在如火如荼进行调查震撼国民的电子身份证（e-KTP）贪污案，多名国内政坛重量级人物都涉嫌此案，分到一杯羹，因此在一丘之貉的政客的心目中，诺菲尔.巴斯瓦丹的继续存在将使他们的潜在威胁，诺菲尔.巴斯瓦丹一日不除，他们就永远寝食难安。这是社会民众一般对诺菲尔.巴斯瓦丹遭遇陷害的前因后果，事出有因的猜测。

周三（5月17日），肃贪会发言人菲博里(Febri Diansyah) 在雅京肃贪会大厦向传媒阐述，诺菲尔.巴斯瓦丹于周四（5月18日）已在新加坡医院进行眼角膜手术。

佐科威总统已经指令国家警察总长狄托·卡纳维安(Tito Karnavian)上将关注此案。因为全国人民在关注警方是否全心全意处理该案件，这将有利于警察建立专业的良好形象。