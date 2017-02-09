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Kompas民调显示钟万学支持度不受宗教亵渎影响

【雅加达Tribun News新闻网9日讯】虽然第二组雅京省长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）被指涉嫌亵渎宗教案还在雅京地方法庭进行庭审阶段，而距离2017年雅京特区地方首长选举仅剩下几天的时间，然而，根据昨天罗盘报民意研究调查中心（Litbang Kompas.）在最近所做的一项民调结果显示，第二组雅京省长候选人钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）与查罗特（Djarot Saiful Hidayat）的支持度不受嫌亵渎宗教案影响，Ahok- Djarot的支持度发反而略升至36.2%。

对此，查罗特表示欣慰，并希望雅京居民能继续支持他与钟万学。

我国伊斯兰教政治观察家Zuhairi Misrawi表示，根据以上的民意调查中心对各组候选人的调查结果显示，雅京居民的政治意志已经达到颇理智的水平，并能以独立的思考看清楚政治的不雅手段，为了取胜，不择手段污蔑甚至抹黑政治对手。因此他相信雅京选民能作出正确的选择，聪明选择良好条件和政绩卓越的候选人为他们的领导。雅京居民的眼睛是明亮的，他接着说。

这位伊斯兰教士联合会（NU）知识分子Zuhairi Misrawi也承认对民意调查中心所做的一项民调结果，大部分雅京居民认同钟万学与查罗特领导雅京特区的有目共睹的卓越成绩，赞赏也珍惜他们对雅京改善城市各领域的建设和为市民服务的精神。

因此，钟万学还是雅京居民心目中的最佳的领导人。”周四（9/2），毕业于埃及开罗Al-Azhar大学的伊斯兰学者 Gus Mis对媒体记者说道。

Gus Mis补充说，经过法庭的庭审过程，反而让人民看得很清楚明白，是所谓的钟万学亵渎古兰经案，仅是钟万学政敌的政治手段，目的只是试图打击钟万学而已，特别是应对2017年全国地方首长选举，利用种族和宗教炒作阻挡钟万学当选，蝉联雅京特区地方首长职位。

“我认为雅京居民已聪明也拥有独立思考的智慧，相信他们能慧眼识英雄，选出一位能带领雅京首都继续迈向现代化和文明的国家首都。”Gus Mis接着说。

Kompas民调是于2017年 1月28日至2月4日，以简单随机抽样方法进行的民调。根据民调显示，第1组候选人阿古斯·尤多约诺（Agus Harimurti Yudhoyono） 与茜菲雅娜（Sylviana Murni）搭档获得28.2%支持度。

第2组候选人钟万学和查罗特赛夫希达亚特搭档获得36.2%支持度第3组候选人 阿尼斯.巴斯威丹(Anies Rasyid Baswedan ) 与善帝雅戈乌诺（Sandiaga Uno）搭档获得28.5%。

但是，还有7.1%合格选民尚未决定投给哪一组候选人。