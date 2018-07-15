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Ketapang中印联合警务室事件不容重演

Ketapang分局警察苏利奥警察中校（AKBP Sunario）却造成无可挽回的错误。由于社交媒体把有关与外界合作的标语牌照片传开，他最后因此失去官职。

苏利奥警察中校试图解释该事情的真相，但警察总长已做出决定。他被免去西加里曼丹Ketapang分局警察局长职位的决定，载于警察总长编号ST / 1726 / VII / KEP./ 2018的电报中。我国警察总部公关处长M Iqbal准将在上周称：“上述分局警长做的不符合警察的现有机制。有权力处理与其他国家或其他国家警察合作的是警察总部。”

西加里曼丹省警察分局长Didi Haryono证实了这一决定。 他宣布苏利奥警察中校将接受揔etapang警方与中华人民共和国江苏省苏州度假村公安局代表的联合警察局”的审查。Didi表明，Ketapang警察分局长应就上述合作计划首先告知他的上级，即西加里曼丹省地方警察局长。他说：“因此，Ketapang警察分局长必须对他的行为负责。”

现在苏利奥警察中校被调任西加里曼丹地方警察的中级警官（pamen）。在写着Ketapang分局警察与中华人民共和国江苏省苏州市公安局之间的联合警察局”的标语牌照片被传开后，苏利奥警察中校便被调职。

根据苏利奥警察中校的说法，这块标语牌是苏州警察在访问一家在Ketapang开展项目的中国公司时带来的一个样品。他说：“他们要求与Ketapang警方合作，并出示上述合作牌匾样品，但我们拒绝，因为这是警察总部的权力，我们不能达成协议。”

警方随后没收上述牌匾，以避免发生不应发生的事。他说：“我们呼吁民众不要担心，因为直到现在并没有Ketapang警察与中国警察或苏州警察的所谓联合警察局。”

上述事件确实令人感到震惊，特别是在警察总长决定调任苏利奥警察中校后。无论在Ketapang发生了什么，如今大米已煮成粥。我们至少可以从这个案例中汲取一些教训。

首先，中央和地区层面的所有官员必须充分了解现有的游戏规则。官员们不能只是因良好意愿而草率行事，而要始终遵守现有规则。

其次，上传和宣传上述视频的人无论是谁，都表明民众已越来越有批判性的眼光。民众一直关注被认为在履行其职责和权限时越轨或疏忽大意的官员行为。

第三，在我国进行商业活动或政府官方活动的外国人，应更好地了解我国的条例和规定。须知我国是一个必须得到尊重的主权国家。

我们当然对上述事件感到震惊，因他必须为结果完全出乎他预料的一系列活动付出昂贵代价。此事件不应再发生，谨防它会引起我们不想看到的骚乱。

印尼政府相当正视该事件，并由总警长亲自处理。我们希望中国政府也目对的重视此事件。并由中国驻印尼大使馆惩罚相关人员，使同样的事件不再重演，不要因此破坏了印中两国的关系。

在等待警察总部对苏利奥警察中校的调查未有结果时，我们希望中国当局调查并澄清上述事件是否存在违规行为。重要的是表现出良好的意愿，使事情清楚明了，以免破坏迄今为止已经建立的国家和国家之间的良好关系。

对于印尼社会而言，这样的事件非常敏感，特别是接近明年的总统选举与议会选举之时，这样的事件将被有心人歪曲或操纵成对现在的佐科威政府非常不利的政治事件，甚至于对印中两国的关系造成极大的损害。

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