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Kaesang 被举报案件缺乏犯罪证据

警察副总长夏弗汀称警方不给予处理

【雅加达安达拉新闻网7月6日讯】因为缺乏犯罪证据，警方决定不处理一名叫M Hidayat的男子 向勿加西警察局举报 佐科威（Jokowi）总统满子Kaesang Pangarep 的案件。周三（5日）M Hidayat向勿加西警察局举报Kaesang在Youtube上传亵渎宗教和仇恨言论视频。

“这些无中生有的虚假报告，我们决不给予处理。所报告的也没有合理的理由。” 国家警察副总长夏弗汀中将(Komjen Pol Syafruddin) 周四（7月6日）在雅京警察总部如是说道。

举报人Hidayat指责Kaesang视频博客（VLOG）上传挑拨离间和亵渎宗教的仇恨言论。其中使用蔑视词句“ndeso”大意是“乡下佬”。此外，Kaesang也在视频中闲聊有关如何给年青一代的建立良好的榜样，希望不要把负面的影响传给青年人。

国家警察总部社会公关主任利克宛托（Rikwanto）准将说，举报人Hidayat 有不良的行为，在2017年期间Hidayat曾经向警方作了60多份空穴来风的报告。

根据警方的犯罪记录，Hidayat目前涉嫌在社交网站上传煽动性和破坏社会和谐的挑衅言论。警方目前已正在处理他的犯罪案件。