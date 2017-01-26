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JW Marriott Hotel Jakarta举办年度的婚礼展览会

雅加达JW万豪酒店（JW Marriott Hotel Jakarta）成功举办“无限的婚礼时刻-年度婚礼展览”之后，将于2017年2月3-5日再次与一家婚礼服务供应商Tonny & Lifetime合作举办展会。了解每对不同的婚礼必须筹备的各种需求，该五星级酒店诚邀准新郎新娘到展览会观看一站式的婚礼筹备。展览会于2月3日（星期五）开始从13时到晚上22时，而4-5日则从早上10时至晚上21时。

雅加达JW万豪酒店提供40家独家供应商，他们是婚礼组织者、装饰、视频照片、婚礼蛋糕，照片亭和婚礼请柬；所有需要将为你实现一个梦想的婚礼。准新郎新娘可参观位于这家五星级酒店二楼的各厂商的展位，还有双珍珠宴会厅， JW会议中心和珠江中国餐馆。

这一届，无限的婚礼时刻将展出著名设计师独家珍藏的一系列婚纱时装。受戴安娜王妃的优雅风格的启发，Fetty Rusli将于2月3日下午19:00的婚展，介绍39件题为“Retromantic” 独家珍藏。这时装秀将展出大胆颜色、金色、黑色和白色的礼服收集品。2月4日，星期六下午16:00，House of Luxury将在舞台上展示他们的收藏品，而Chandbride by Hadi Chandra将于19:00接着展出。2月5日星期日下午16:00，DOUBLE“L”UOMO将展出男士西服和礼服和Mety Choa配对的豪华礼服的收集品。2月5日下午19:00，时装表演将在Julia Sposa展出的收藏品之后全部结束。

雅加达Mega Kuningan丽思卡尔顿酒店与JW万豪酒店常务董事Nagesh Chawla表示，“从2017年1月1日开始，雅加达Mega Kuningan JW万豪酒店和丽思-Carlton酒店两座房产合并，并成为一个大型强劲的商业实体以提供更多选择的婚事典礼，也有各式各样食品和饮料的选择。“现在，客户可以在各个展位尝试新菜式，还有多种国际美食，例如中国菜式、日本菜和欧洲现代菜式；我们两家酒店的国际驰名厨师将精心制作所有菜肴提供最佳服务。”

精选套餐：

INFINITY PACKAGES

设于舞厅的特殊婚宴与精选的西餐或印尼餐，价格每人最低消费Rp.488.000++，最少600人以上的精选自助餐。

ETERNITY PACKAGES

设于舞厅的特殊婚宴套餐与精选的独特中国菜色，价格每桌10人最低消费Rp.11.500.000++，最少40桌或400人。

IMMORTALITY PACKAGES

设在JW会议中心与Sapphire的特别婚宴特别套餐，共300人用餐，价格Rp.165.000.000++，

我们雅加达JW万豪酒店承诺：以最好的婚礼专家和团队帮助，将提供最优质的服务。