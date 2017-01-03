Tuesday, January 3rd, 2017 | Posted by

Jimly Asshiddiqie:MUI教规不是国家执法的法律根据

印尼回教知识分子协会(ICMI )前主席金里·阿西迪吉（Jimly Asshiddique）

印尼回教知识分子协会(ICMI )前主席金里·阿西迪吉（Jimly Asshiddique）

【雅加达罗盘新闻网3日讯】印尼回教知识分子协会(ICMI )前主席金里·阿西迪吉（Jimly Asshiddique）认为，印尼伊斯兰学者理事会(MUI) 教规不是国家执法的法律根据，因为MUI不是政府立法或执法机构，MUI仅是非政府宗教组织。MUI的发布的教规（Fatwa）不具备法律约束，而仅是伊斯兰信徒的教令。因此，MUI的教令不应该成为国家执法机构的法律根据

作为国家执法机构，警察不应该MUI教规视为执法的法律根据，因为MUI的教令不属于国家立法机构正式的法造成国家执法清浊混乱,是非不明的局面。”周二（3/1），这位亦是国家宪法法院主席Jimly Asshiddique在雅京如斯说道

 

我们不是反驳或抵触MUI的教规但是必须互相尊重，尽管我们不完全同意MUI教令这位前国家普选尊严委员会(DKPP)主席Jimly Asshiddique接着说道。

之前MUI发布2016年第56号有关回教不能穿着非穆斯林服装的教令

日惹警方和勿加西地方局还以传单方式宣传以上MUI的法令，而遭到国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian 的严厉警告。

MUI的教令不是国家执法的法律依据，MUI的教令仅是作为协调的参考，而不是执法的法律依据。因此，地方警局不应该根据MUI的教令发出通知宣传MUI的教令，这将带来国家执法的乱局。” 狄托上将说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=172109

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