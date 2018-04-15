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Jagorawi 和 Tangerang高速公路

今日开始实施单双号限行管制

【雅加达点滴新闻网4月14日讯】随着经济增长，国民生活水平的逐渐提升，各阶层民众几乎都已经拥有汽车，而我国高速公路的建设也远远落后于国内汽车的快速增长速度，导致交通越来越拥堵，民众平均消耗在公路上的时间已超过在办公室的时间，大批汽车流滞留在道路的现象已经司空见惯。

为了解决雅加达周围城市几乎已经病入膏肓的交通严重堵塞问题，政府相关单位对雅加达周围的高速公路在某规定时间实施单双号限行管制。

继勿加西高速公路在早上和下午高峰时段实行单双号限行管制之后，交通部也将对全长46公里的雅加达-茂物焦威(Ciawi)简称Jagorawi的高速公路和雅加达丹格朗（Tangerang）高速公路实行单双号限行管制。管制时间是从早上06.00开始 至09.00结束。

虽然被视为仅治标不治本的缓解方式，但是2018年第十八届亚运会即将来临之际，推行单双号限行管制或许能暂时缓解难于解决的雅加达周围的交通难题。

然而，根据交通部与高速公路营运公司 Jasa Marga的初步分析研究报告，勿加西施行单双号限行管制，让Cikampek（芝甘北）高速公路前往雅加达的车辆明显减少，但是这是否是长远之道和治本之策，我们还是需要更进一步观察。