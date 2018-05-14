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ISIS声称对泗水教堂自杀式袭击负责

【印尼CNN新闻网5月13日讯】 国家警察总长狄托卡纳维安上将(Tito燢arnavian)周日（13日）在泗水表示，周日（13日）在泗水对三座教堂的恐怖爆炸袭击案件，均属于自杀式袭击案。

警方表示，泗水三座教堂的恐怖袭击是由一家其口的Dita Supriyanto家庭策划并以自杀式爆炸执行任务。

国家警察总长狄托也说，泗水爆炸案或许与由印尼恐怖分子Aman Abdurrahman领导「神权游击队」（Jemaah Ansharut Daulah, 简称JAD）有关系。

被视为支持极端组织“伊斯兰国”的阿马克新闻社（Amaq）说，“伊国组织”或ISIS 宣称对泗水三座教堂连环恐怖爆炸袭击事件负责。不过，该组织并未出示任何证据。

阿马克新闻社说：“在印尼东爪哇省城市泗水，三起殉教袭击导致至少13人死亡，41人受伤，死伤者为教堂守卫和基督教徒。”该报道并未提供其他详情。

在叙利亚和伊拉克老巢节节被攻破的“伊国组织”已经是苟延残喘，岌岌可危，然而，恶名昭彰和刑法手段残忍的“伊国组织”对世界任何恐怖袭击事件都声称是该组织干的，以宣扬自己在全球各地尚有号召力和影响力，并随着都可在全球各地进行恐怖暴力袭击。