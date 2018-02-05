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Indef经济学观察员庇玛称政府需警惕债务问题

丝莉疑社交媒体热炒国债问题或有政治动机

【雅加达点滴新闻网2月5日讯】根据财政部风险与融资管理总局(DJPPR)近日所公布的资料显示，截至2017年底，我国中央政府债务数额为3.938兆盾，逼近4000兆盾，或占国内生产总值（GDP）的29.2％。

近日社交媒体以及网上盛传，称国家债务风险持续上升，已逼近风险失控的关卡。针对以上社媒和网络舆论，我国财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）周一（2月5日）强调说，我国债务的数额仍然是安全的水平。

丝莉周一（2月5日）在西爪哇德博印尼大学经济和商业学院大礼堂（FEB UI Auditorium）演讲中表示：“如果在社交媒体上有既得利益人士故意热炒我国债务规模迅速扩大的议题，相信背后或许蕴藏政治动机，他们是有意借题发挥，刻意扭转事实，好像我国外债现在已处于紧急状况。”

丝莉指出，在发行和管理国债方面，政府其他部门或机构都参与和负责监督国家的债务状况。 其中有财政稽查署（BPK）定期和严格审计国家债务的状况，海外投资机构和国际评级机构也根据国际标准对我国债务全面的审查。因此我国债务绝对获得有效的管控和监督。

丝莉保证政府绝对以公开和透明的态度向全民解说中央政府债务状况，不会试图隐瞒任何事实真相。她接着解说，截至2017年底，国家债务总额为3938.7兆盾，其中包括国际和国内金融机构贷款为744兆盾或占总外债额的18.9％，国家有价债券（SBN）为3194.7兆盾或占债务总额的81.1％。在SBN组合中，外币比率小于盾币的比率，外币比率占21.7％或854.6兆盾，盾币比率为59.4％或2341.1兆盾。

我国经济和发展金融研究所（Indef）经济观察员庇玛尤迪希斯拉（Bhima Yudhistira）1月16日曾在雅京举行的一场金融座谈会上表示，我国债务从2016年的3466兆盾，大幅增长到2017年的3938兆盾，同比增长12%，值得政府提高警惕。

“这意味着政府的债务增速远比私营部门高，这应该不是很健康的现象，若到了2018年当国家债务已达到4100兆盾时，这意味着国民人均债务可达到每个人口1570万盾。”庇玛如斯表示。