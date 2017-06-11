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ICW指国会行使调查权意在干涉电子身份证调查案

【雅加达点滴新闻网6月11日讯】印尼贪污监督机构（ICW）研究员阿尔马斯（Almas Sjafrina）称，国会成立调查肃贪会（KPK） 特别委员会（Pansus KPK）的国会议员原本就是因为肃贪会正调查电子身份证（e-KTP）贪污案尔要求国会修订肃贪会法令（UU KPK）的国会党团代表。

因此，ICW认为国会行使调查权显而易见是项庄舞剑意在干涉肃贪会对电子身份证贪污案的调查进度，因为电子身份证贪污案牵涉到多位国会议员和高层，因此他们大力推行国会调查权主要的用意是企图阻挠肃贪会正在进行的电子身份证超大贪污案，希望透过国会调查权削弱肃贪会的权威。

“国会动用调查权调查肃贪会值得质疑，国会议员冀借助国会调查权干涉肃贪会正在进行对牵涉到很多国会重量级政客的电子身份证贪污案，削弱肃贪会的权限，”周日（6月11日），阿尔马斯在雅京南区Kalibata 东街ICW办公室如斯表示。

根据ICW的记录，最少有15名国会议员被涉嫌e-KTP超大贪污案，都在国会调查肃贪会特委员会榜上有名，他们是坚定支持修订肃贪会法令的既得利益者。其中是领导特委会的从业党（Golkar）国会议员 阿棍 古南查尔 (Agun Gunandjar Sudarsa)，国会第三委员会主席班邦（Bambang Soesatyo），斗争民主党（PDIP）的Masinton Pasaribu和大印尼行动党（Gerindra）的Desmond J. Mahesa。

遇害的肃贪会调查员诺菲尔（Novel Baswedan）曾经指控他们对Miryam S Haryani 施压，要求她不可以向肃贪会调查员泄露e-KTP贪污案的真相。

原人民良心党（Hanura）国会议员蜜尔艳（Miryam S Haryani）已被肃贪会列为电子身份证贪污案犯罪嫌疑人，但是在接受肃贪会的调查过程中，蜜尔艳受到来自国会议员同仁极大的压力和恐吓，因为肃贪会指控蜜尔艳在调查过程中刻意不确实或虚假的供词。